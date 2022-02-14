باشاغا يعلن إجراء مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة

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أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا بدء مشاوراته مع جميع الأطراف الليبية لتشكيل الحكومة المقبلة، وأنه سيقدم التشكيلة إلى مجلس النواب في الموعد المحدد لنيل الثقة.

كما شدد باشاغا، في كلمة مسجلة فجر اليوم، على إجراء الانتخابات في موعدها، مجددا التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا.

حكومة كفاءات

وقال باشاغا، إن المشاورات الحالية لتشكيل حكومة سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف.

وقال، “بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا، بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، وأيادينا ممدودة للجميع”.

وواصل باشاغا، “إننا ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل في أن تنال الثقة. وإن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة”.

كما قال إن “رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة شخصية مدنية محترمة، ويرفض الحروب. ونحن مقتنعون بأنه ينادي بالتداول السلمي للسلطة”.

دعم دولي

وأضاف، أنه تلقى العديد من الاتصالات بالتهنئة من الدول الصديق والشقيقية والذين أبدوا دعمهم لتشكيل الحكومة.

ولفت باشاغا، “إلى السنوات العشر الماضية، إنها شهدت عمليات تهجير وفقدان الأهل والأحباب وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الكراهية”.

وذكر أن”الجميع أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا أن واحدًا منا قد يلغي الآخر. أو أن واحدًا منا يمتلك الحقيقة دون غيره”. مؤكدًا أن “قيمتنا في تنوعنا، ومصيرنا واحد”.

وأضاف أن “التخوين والتكفير والمزايدات تهدم ولا تبني”. وأن “الخداع والتدليس باسم الثورة والشرعية كلها أدوات رخيصة يستخدمها البعض لتأجيج نار الفتنة والصراع”.

واختتم رئيس الحكومة الليبية المكلف، “أقدر قدر الرجال ولا داع للقلق والقادم أفضل، وسنطوي جراحنا إلى الأبد دون ظلم أو تهميش، وسنحيا بسلام وننطلق نحو غد مزدهر”.