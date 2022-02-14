وزارة العمل: إنشاء مراكز تدريب في 9 مناطق ضمن خطة “عودة الحياة”

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، الأحد، خطة لإنشاء مراكز تدريب في تسع مناطق، ضمن خطة “عودة الحياة”.

وقالت الوزارة، في بيان لها على على “فيسبوك”، إن الوزير علي العابد عقد اجتماعًا مع مدير إدارة المشروعات عبدالمنعم اكريم، لمتابعة إنشاء مراكز التدريب في: (غات – درنة – غدامس – زوارة – سبها – طمينة – سرت – الزاوية – طرابلس).

واطلع الوزير على سير العمل في المواقع التي بدأت بها المشاريع ونسبة الإنجاز بها، مؤكدًا على أهمية إتمامها في الوقت المحدد لها، لافتا إلى أنه ستكون هناك آلية متابعة وتقييم مستمرة من خلال الإدارات واللجنة المختصة. واختتم الاجتماع بعرض مرئي يحتوي على النموذج الخاص بمراكز التدريب وفق ما هو موجود في الصور التالية، حسب البيان.