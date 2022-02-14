جعودة لـ”باشاغا”: لا تجعل تكليفك بالحكومة سبباً في تمزيق صفنا 

طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة، فتحي باشاغا، المكلف من مجلس النواب بتشكيل الحكومة الجديدة، بألا يجعل تكليفه بالحكومة سبباً في تمزيق إخوانه من نفس الخندق، على حد قوله.

وقال جعودة في تصريحات صحفية له: “المشري جانبه الصواب وتصريحاته متناقضة، وموافقته على تغيير الحكومة شخصية وما اتفقنا عليه يخص المسار الدستوري لأن تغيير الحكومة ليس أولوية للمجلس”، بحسب تعبيره.

وأضاف “المشري تحدث عن تزكيات وذكر أرقامها بينما النواب لم يذكر عدد التزكيات اللازمة لكل مترشح، كما أن المشري لم يخاطب المجلس بأي شكل رسمي عن التزكيات المطلوبة”، وفقا لوصفه.

وتابع “المشري تحدث عن مترشح ثالث للحكومة ونسبة ما حصل عليه في جلسة النواب، ونحن لا نعلم بوجود مترشح ثالث، والنواب نفسه لم يذكره، وبعض الذين وقعوا التزكيات لم نراهم في جلسة منذ أكثر من عامين، وبقدرة قادر وصلهم أن هناك تزكيات ووضعت أسماؤهم”، على حسب حديثه.

واستطرد “خطاب المشري جاء متسرعا، وكان يجب أن يؤجله لما بعد جلسة مجلس الدولة، وأقول لباشاغا أنت أحد قادة الميدان ومن وقفوا في وجه العدوان، ومهما اختلفنا معك فأنت واحد منا، فلا تكن سببا للفرقة”، لا تجعل تكليفك بالحكومة سببا لتمزيق البلاد وسببا لتمزيق صفنا، فهم يريدون توريطك في الوقوف ضد إخوانك من نفس الخندق”، وفقا لتعبيره.

واستكمل “أقول للدبيبة ما نريده منك هو التوجه إلى انتخابات حرة وشفافة وجادة، فالذين ينادون ببقائك لحين إجراء الانتخابات لا يمنحونك صكا على بياض، ولكن بشرط إجراء انتخابات حقيقية، وعليك أن تطهر حكومتك من الفاسدين، ولتكن أولويتك هي الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات”، على حد قوله.

وواصل “عدد من أعضاء مجلس الدولة يرفضون فتح مسودة الدستور ما لم يرفضها الشعب، ويريدون طرحها للاستفتاء، والرأي الذي رجح أن تعدل المسودة طالما هناك بعض فئات المجتمع كالأمازيغ والتبو لديهم اعتراضات، فالقانونيين بمجلس الدولة يعملون الآن على المواد المطلوب تعديلها”.

وختم حديثه، قائلا: “توافقنا مع النواب على 4 مسارات هي الدستور والمصالحة والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية، اتفقنا داخل المجلس ومع رئيسه على أن السلطة التنفيذية ليست أولوية وتأتي بعد الذهاب إلى الاستفتاء على الدستور”.