“الوطنية للنفط” تقدم دعمها لأندية الصقور والأفريقي والصداقة

سلمت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر إدارة التنمية المستدامة، ثلاث حافلات لأندية الصداقة بشحات والأفريقي بدرنة والصقور بطبرق.

وتأتي هذه الخطوة الداعمة في إطار الاهتمام الذي توليه المؤسسة لقطاع الشباب ودعم الأندية والنشاط الرياضي “صاحب القاعدة الشعبية العريضة، وتعزيز الدفع نحو المزيد من الاستقرار”، وفقًا لما أوردته المنصة الإعلامية للمؤسسة.

حضر تسليم الحافلات للأندية رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله، ومدير إدارة التنمية المستدامة مختار عبد الدائم الهوني، ورؤساء ومندوبين الأندية الثلاثة.

وأوضح صنع الله، خلال كلمة، أن المؤسسة أكدت على عدد من شركائها الأجانب؛ ضرورة الانخراط في برامج دعم الأندية، من خلال عقود الرعاية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن عام 2022 سيكون عامًا للشباب والرياضة، وستركز، خلال هذه السنة، على برنامج دعم الأندية الرياضية والنشاط الرياضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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