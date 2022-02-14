الارصاد: مناطق شمال غرب ليبيا تتأثر بتقلبات جديده.. وهذه ملامحها!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 14/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن مناطق غرب ليبيا تتأثر بمنخفض جوي متمركز جنوب شرق الجزائر يساهم في ارتفاع درجات الحرارة علي أغلب المناطق حيث تتراوح مابين (20 – 28) مْ, مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية على بعض المــناطق، بينما تتراوح مــابين (14 – 21) مْ على مناطق الشمال الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بدايةً من يوم الاربعاء بتقلبات جوية مصحوب برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة وتكاثر للسحب مع فرصة سقوط امطار متفرقة وتكون جيدة يوم الخميس خاصةً على المناطق الساحلية يصحبها خلايا من السحب الرعدية وتشمل الخميس اغلب مناطق الشمال الشرقي .

واشارت الارصاد في تقرير سابق نشرته مساء الاحد إلى أن درجات الحرارة اكثر دفئا خلال اليوم وغدا خاصة على المناطق الغربية مع رياح نشطة، مضيفةً أن اخر الاسبوع تتغير الوضعية الجوية بانخفاض لدرجات الحرارة وتشكل السحب الممطرة بداية بالشمال الغربي .والله أعلم