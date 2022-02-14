جمعة القماطي: التوافق بين مجلسي الدولة والنواب هو زواج مصلحة

قال رئيس ما يعرف “حزب التغيير” جمعة القماطي، إن التوافق بين مجلسي الدولة والنواب هو توافق مصلحة وزواج مصلحة، ولا يريدون الخروج من مواقعهم، وتعطيل المسار الدستوري 4 سنوات أخرى، وفق قوله.
أضاف جمعة القماطي في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن هناك صفقة لتقاسم السلطة والميزانيات بين المجلسين، ورواتب تصل 25 ألف دينار لكل عضو، وبدلات اجتماعات، وهم لا يرغبون في الرحيل.
وتابع قائلًا أن قيادة مجلس الدولة دخل في صفقة لتقاسم الحكومة، و جزء كبير من المجلسين (مجلس النواب و مجلس الدولة) يريدون الاستمرار في مواقعهم لاطول مدة ممكنة و يعرقلون أي شيء يقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية، موضحاً أن مجلس الدولة باق 10 سنوات مقابل 8 لمجلس النواب، على حد قوله.
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