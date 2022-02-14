جمعة القماطي: التوافق بين مجلسي الدولة والنواب هو زواج مصلحة

قال ‏رئيس ‎ما يعرف “حزب التغيير” جمعة القماطي، إن التوافق بين مجلسي الدولة والنواب هو توافق مصلحة وزواج مصلحة، ولا يريدون الخروج من مواقعهم، وتعطيل المسار الدستوري 4 سنوات أخرى، وفق قوله.

أضاف جمعة القماطي في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أن هناك صفقة لتقاسم السلطة والميزانيات بين المجلسين، ورواتب تصل 25 ألف دينار لكل عضو، وبدلات اجتماعات، وهم لا يرغبون في الرحيل.

وتابع قائلًا أن قيادة مجلس الدولة دخل في ‎صفقة لتقاسم الحكومة، و جزء كبير من المجلسين (مجلس النواب و مجلس الدولة) يريدون ‎الاستمرار في مواقعهم لاطول مدة ممكنة و يعرقلون أي شيء يقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية، موضحاً أن مجلس الدولة باق 10 سنوات مقابل 8 لمجلس النواب، على حد قوله.