“العباني” يحذر من إطالة فترة الحكومة الجديدة

رأى عضو مجلس النواب محمد العباني، أن الاتهامات التي وجهت لمجلسيْ النواب والدولة بعرقلة المسار الانتخابي، للبقاء أطول مدة في المشهد؛ اتهامات تعمّق الاتجاه الذي يرى أنهما قد يكونان مستفيدين من وجود مرحلة انتقالية جديدة، يتمتع فيها أعضاؤهما بالسلطة، ويحصلون على الرواتب الكبيرة.

وحذر العباني، عبر تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، من أن طول تلك المرحلة، والتي تمتد إلى 14 شهرًا، في ظل وجود حكومة جديدة، قد يزيد من حجم الصراع على الثروة، ويغذيه انتشار السلاح على الأرض، وفي حال تحقق ذلك؛ ستَتزايد المسؤوليات والاتهامات التي ستوجّه للمجلسين.

يُذكر أن مجلس النواب قد صوّت، نهاية الأسبوع الماضي، لصالح تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، في ظل رفض الدبيبة ومؤيدي حكومته، كما توافق المجلسان على التعديل الدستوري المنظم لإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة في غضون 14 شهرًا.

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