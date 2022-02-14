قطار الانتخابات انطلق ولن نسمح بمؤامرة التمديد

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رفض رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، السماح بتمرير ما وصفه بـ “مؤامرة التمديد”، داعيا وزراء حكومته بتقديم الخدمات بعيدًا عن “التحيز السياسي”.

وأعلن الدبيبة، في اجتماع مع مجلس الوزراء اليوم عن خطة لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل. وقال “لن نرهن مستقبلنا لأي أطراف تسعى للتمديد لأنفسها”.

وأضاف، “قطار الانتخابات انطلق ولن نرهن مستقبلنا لمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات”.

وقال الدبيبة، “قررنا تشكيل لجنة قانونية برئاسة وزيرة العدل لإعداد مقترح قانوني للانتخابات. ضمن خطة عودة الأمانة للشعب والتي سنعلن عنها في نهاية هذا الأسبوع، لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل”.

تخصيص 2.5 مليار للبلديات

كما أعلن الدبيبة تخصيص 2.5 مليار دينار للبلديات، بموجب مقترح من وزير الحكم المحلي. ولفت إلى أن “يتولى نائباه الإشراف على توزيعها”.

والخميس الماضي، صوت مجلس النواب بالإجماع على اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة. لكن ف المقابل رفض الدبيبة وأعلن تمسكه بمهامه رئيسا للحكومة.

حكومة شرعية

والأحد قال الناطق باسم حكومة الدبيبة، محمد حمودة، في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على فيسبوك، إن اختصاص مجلس النواب وفق خريطة الطريق يتمثل في منح الثقة للتشكيلة الوزارية، وليس تحديد ولاية رئيس الوزراء.

واعتبر أن حكومة الوحدة تتمتع بالشرعية القانونية محليا ودوليا، وهي مستمرة إلى حين التسليم لحكومة منتخبة.

وأضاف، “إن إجراء سحب الثقة من التشكيل الحكومي مقيد بالاتفاق السياسي بموافقة مجلس الدولة، وتصويت 120 نائبا من البرلمان. وهذا ما لم يحدث.”

وقال حمودة، “أما بخصوص اختصاص تسمية وتكليف رئيس الحكومة فمنذ التعديل السابع للإعلان الدستوري سنة 2014. وهذا الاختصاص لرئاسة الدولة حصرا ضمن 9 اختصاصات محددة. بالإعلان الدستوري ويعبر عن رئاسة الدولة أي المجلس الرئاسي منذ التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري”.