لنقي: الخيار الأنجع هو استئناف العمل بدستور الاستقلال

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي إن خيار ⁧‫الانتخابات أولًا هو الخيار الأفضل الذي سيحافظ على ⁧‫استقرار‬⁩ ووحدة البلاد.

لنقي أضافت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الخيار الأنجع هو استئناف العمل بدستور الاستقلال لو كان قومي يعلمون”. بحسب قولها.

وتابعت: “حاليًا نرى بيان من مصراته ضد قرار البرلمان يقابله بيان آخر من مصراته مع ميليشا تخرج في الغرب ضد، ستقابلها ميليشيات أخرى في الغرب مع تظاهرة مع حكومة الدبيبة، ستقابلها ألف تظاهرة ضد حكومة الدبيبة والمجلسين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية