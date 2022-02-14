أبوالغيط يؤكد أهمية التوصل لـ«توافق سياسي» ليبي على المرحلة المقبلة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، «أهمية قيام جميع الأطراف الليبية بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد».

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبوالغيط، «يتابع عن كثب التطورات التي تتفاعل على الساحة الليبية أخيرًا»، حسب الموقع الرسمي للجامعة. وأكد أبوالغيط ، حسب المصدر، «أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة».

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تأتي تصريحات أبوالغيط على خلفية تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بعدما قرر مجلس النواب، الخميس الماضي، تكليف باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، ورفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وشدد الأمين العام للجامعة على «ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين».