“باشاغا” يجهز حكومته.. متعهدًا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

أكد المكلف برئاسة الحكومة الجديدة، فتحي باشاغا، أنه قد بدأ فعليًا في إجراء المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال إن لديه مشاورات يومية مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومؤسسات المجتمع المدني ومشاورات أخرى مع المثقفين والأكاديميين والشباب الذين يعتمد عليهم بشكل أساسي، بحسب وصفه.

وأضاف باشاغا، في كلمة متلفزة وجهها للشعب في وقت متأخر من ليل الأحد الاثنين، أن “الحكومة ستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف و بشراكة وطنية حقيقية من كل الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة”.

وطمأن باشاغا، خلال كلمته، الليبيين أنه ماض في تشكيل الحكومة وسيتم ذلك وتقديمها من ثم لمجلس النواب في الزمن المحدد لتنال ثقة البرلمان، كما بث تطمينات أخرى بأن “عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية و بالطرق السلمية، ولن تكون هناك أي عوائق، خاصة أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة شخصية مدنية ومحترمة ويُنادي دومًا بأنه “لا للحروب”، ويؤمن بالديمقراطية والتداول السِلمي على السلطة، بحسب توصيفه.

وشدد باشاغا على أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، متعهدًا بعدم ترشحه للرئاسة لاحقًا، وعبّر عن ذلك بقوله: “لأجل الشفافية وضمان المصداقية؛ أُجدد إعلاني صراحةً تعهدي والتزامي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأشار باشاغا، في كلمته، إلى تأييد بعض الدول التي وصفها بالصديقة والشقيقة ودعمها لقرار تشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، وقال إن مسؤولي هذه الدول قد أكدوا على حرصهم واحترامهم للسيادة الليبية في إدارة شؤون الدولة.

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