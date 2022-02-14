أبو الغيط: يجب تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن التوافق السياسي على المرحلة المقبلة في ليبيا يعتبر الضمان الحقيقي للحفاظ على استقرار البلاد.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية: “جاءت تصريحات أبو الغيط في إطار متابعته عن كثب للتطورات التي تتفاعل على الساحة الليبية مؤخرًا”، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم.

وأضاف أبو الغيط “من الأهمية بمكان قيام جميع الأطراف بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد”.

وتابع “يجب تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، وهناك ضرورة لدعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين”.