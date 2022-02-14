الدبيبة يُعين القطراني رئيساً للجنة صرف الـ2.5 مليار دينار للبلديات

قالت حكومة الوحدة، إنه ضمن خطة التنمية التي وضعتها الحكومة لاستكمال مشاريع التنمية بالبلديات تم تكليف حسين اعطية القطراني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برئاسة اللجنة التي ستقدم مقترح بكيفية صرف مخصصات البلديات لمشاريع التنمية ومتابعتها .

وبحسب البيان، خصصت الحكومة مبلغ وقدره اثنان مليار ونصف لكافة البلديات يتم صرفها حسب المشاريع التي بدأت الحكومة في استكمالها والمشاريع المستحدثة.

هذا وقد أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بأن هذه المبالغ لن تُصرف إلا في أوجه الصرف التي خُصصت من أجلها ولن تشمل ديون البلديات والمصاريف الأخرى غير مشاريع التنمية.