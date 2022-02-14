الدبيبة يقول إن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف

العنوان-طرابلس

قال رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، إنه لن يسمح “مؤامرة التمديد”، معلنا عن خطة لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل.

وأضاف الدبيبة، اليوم في اجتماع مجلس الوزراء، “لن نرهن مستقبلنا لأي أطراف تسعى للتمديد لأنفسها. وأن قطار الانتخابات انطلق ولن نرهن مستقبلنا لمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات”.

وقال، “قررنا تشكيل لجنة قانونية برئاسة وزيرة العدل لإعداد مقترح قانوني للانتخابات. ضمن خطة عودة الأمانة للشعب والتي سنعلن عنها في نهاية هذا الأسبوع، لانطلاق العملية الانتخابية في يونيو المقبل”.

وأعلن الدبيبة تخصيص 2.5 مليار دينار للبلديات، بموجب مقترح من وزير الحكم المحلي. ولفت إلى أن “يتولى نائباه الإشراف على توزيعها”.

وكان الدبيبة أعلن رفضه اختيار مجلس النواب لرئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا استمرار حكومته في السلطة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.