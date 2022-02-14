أحوال الطقس في ليبيا معتدلة ومستقرة مع سماء صافية

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية خلال الثلاثة الأيام المقبلة -بداية من اليوم الاثنين 14 من فبراير طقسًا معتدلاً ومستقرًا على غالبية مناطق غرب البلاد، خاصةً هذا اليوم و يوم الغد، فيما سيكون من المحتمل حدوث تقلبات جوية بدايةً من يوم الأربعاء مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار جيدة.

وجاء في ملخص المركز أن مناطق رأس جدير حتى سرت سهل الجفارة جبل نفوسة؛ ستشهد حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار متفرقة وتكون جيدة يوم الخميس قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، أما الرياح، فتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق ما بين “18-23″مْ وتسجل انخفاضًا تدريجًيا من مساء يوم الغد.

وبخصوص مرادة والواحات ومنطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد؛ يتوقع لحالة السماء أن تكون صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم على سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الخليج و أقصى الساحل الشرقي، وتتكاثر السحب الممطرة يوم الخميس.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتكون يوم الغد جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين “17-21″مْ، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

وتوقع المركز لمنطقة الحمادة الحمراء ومدن هون وسوكنة وودان وغدامس وسبها وغات، حالة سماء صافية وظهور بعض السحب العابرة، أما الرياح فتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة نشطة احيانًا اليوم على غدامس مثيرة للأتربة والرمال تحول مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية على غدامس وتشمل يوم الخميس بقية المدن والمناطق المذكورة .

وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين “21-26” مْ، وتسجل انخفاضًا تدريجيًا من مساء يوم الغد على غدامس ويشمل بقية المناطق يوم الخميس.

وتكون السماء صافية بوجه عام في مناطق الجنوب الشرقي التي تشمل مدينة الكفرة ومنطقة السرير وبلدة تازربو، فيما تكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين “20-23” مْ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية