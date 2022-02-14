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روسيا: اختيار مجلس النواب لرئيس حكومة جديد يجب أن يحترم

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” إنهم يراقبون الوضع الليبي عن كثب نظرا لما سمته الحساسية السياسية الداخلية في البلاد بعد تكليف مجلس النواب فتحي باشاغا برئاسة الوزراء وتقديم تشكيلة الحكومة الجديدة في غضون 15 يوما.

وقالت “زاخاروفا” في مؤتمر صحفي، إن ما حدث طبيعي ويجب احترام هذا الاختيار للبرلمانيين الليبيين وفق تعبيرها، مشددة على ضرورة ألا تؤدي التناقضات بين الليبيين إلى صراع خطير، ودعت إلى التفاوض وتسوية الخلافات فيما بينهم.

وأعربت “زاخاروفا” عن أملها في أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا من توحيد المجتمع الليبي، الأمر الذي سيسمح لهم بالتعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية وفق قولها.

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قناة ليبيا الحدث

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