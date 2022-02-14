رئاستا المجلس الرئاسي والدولة: دعم خارطة الطريق والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات

أكدت رئاستا المجلس الرئاسي والأعلى للدولة، صباح اليوم الإثنين، دعم خارطة الطريق والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة لعبور المرحلة الانتقالية.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فقد جرى خلال اللقاء الترحيب تم خلال اللقاء الترحيب بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة،

يأتي اللقاء على خلفية تصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بعدما قرر مجلس النواب، الخميس الماضي، تكليف باشاغا تشكيل حكومة جديدة في غضون 15 يومًا، ورفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

رئاستا المجلس الرئاسي والأعلى للدولة خلال لقاء، 14 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)

رئاستا المجلس الرئاسي والأعلى للدولة خلال لقاء، 14 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)