باشاغا: تشكيلة الحكومة الجديدة ستقدم في الموعد المحدد

العنوان-طرابلس

أكد، رئيس الحكومة الجديدة المكلف من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، على أن أنه سيقدم تشكيل الحكومة إلى مجلس النواب في الموعد المحدد.

وجدد باشاغا، في كلمة بثت على حسابه في فيسبوك التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا.

وذكر أنه يجري مشاورات مع جميع الأطراف لتشكيل حكومة تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة.

وأضاف، أنه تلقى العديد من الاتصالات بالتهنئة من الدول الصديق والشقيقية والذين أبدوا دعمهم لتشكيل الحكومة.

وقال باشاغا، “إننا ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل في أن تنال الثقة. وإن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة”، لافتًا إلى أن “السنوات العشر الماضية، إنها شهدت عمليات تهجير وفقدان الأهل والأحباب وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الكراهية”.

وأضاف، “الجميع أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا أن واحدًا منا قد يلغي الآخر. أو أن واحدًا منا يمتلك الحقيقة دون غيره”. وقال، “قيمتنا في تنوعنا، ومصيرنا واحد”.

وأكد باشاغا أن “التخوين والتكفير والمزايدات تهدم ولا تبني. وأن الخداع والتدليس باسم الثورة والشرعية كلها أدوات رخيصة يستخدمها البعض لتأجيج نار الفتنة والصراع”.