اخليل يلمح للقاء مرتقب بين باشاغا والدبيبة في مصراتة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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لمح القيادي في عملية بركان الغضب العقيد فرج اخليل. اليوم الإثنين إلى لقاء مرتقب بين رئيس الحكومة الجديدة فتحي بشاغا. ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال اخليل في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”تحت ضغط القوى الفعلية بمدينة مصراتة. سيكون هناك لقاء بين رئيس الوزراء الشرعي فتحي باشآغا ورئيس الوزراء المخلوع عبد الحميد الدبيبة”.

وأضاف :”سيكون هذا اللقاء الأخير بين الإثنين لضمان خروج مشرف للمخلوع من طرابلس بعد أن انهال التأييد الدولي والمحلي للرئيس الشرعي فتحي باش آغا”.

وأكد القيادي أن هذا اللقاء بعد الإجماع والتوافق على الحكومة الجديدة لأول مرة للجميع من مجلس الدولة والبرلمان”.

وأوضح أن هذه الخطوة لبناء دولة وإنهاء حالة الانقسام. والوصول إلى اانتخابات رئاسية وبرلمانية. تضمن حقوق الجميع بمختلف انتماءاتهم السياسية أنصار ستمبر وفبراير والكرامة.