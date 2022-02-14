“أبو الغيط”: ليبيا تمر بمرحلة حرجة.. وتحتاج لدعم المجتمع الدولي

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، ما تشهده الأوضاع في ليبيا بالمرحلة الحرجة، مؤكدًا على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا.

وشدد أبوالغيط على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على إجراء الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.

وأكد على أن التوافق السياسي على المرحلة المقبلة في ليبيا يعتبر الضمان الحقيقي للحفاظ على الاستقرار في البلاد، وقال إنه من الأهمية بمكان قيام جميع الأطراف بالعمل من أجل هذا الهدف.

يشار إلى أن تصريحات أبو الغيط تأتي في إطار متابعته عن كثب للتطورات التي تتفاعل على الساحة الليبية ، وآخرها قرار مجلس النواب وتزكية مجلس الدولة عليه بتكليف فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة المقبلة.

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