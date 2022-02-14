القنصل الإيطالي يطلب من “البحث الجنائي” التعاون في تأمين مبنى القنصلية ببنغازي

استقبل مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد “صلاح هويدي ” القنصل الإيطالي ببنغازي ” كارلو باتوري ” الذي أدي زيارة للمقر الجديد للإدارة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.

وطلب القنصل الإيطالي من مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي تعاون الإدارة في تأمين مبني القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي ومحيطها فيما طالب العقيد هويدي من القنصل أن يكون ذلك الإجراء عبر وزارة الخارجية الليبية وفق القوانين والاجراءات المتبعة في الدولة الليبية.

وخلال الزيارة عرض “باتوري” على العقيد “هويدي” خدمات تقدمها شركات أمنية إيطالية متخصصة في التجهيزات الأمنية اللوجستية والعديد من الأجهزة التي تحتاجها الإدارة العامة للبحث الجنائي في العمل الأمني على مستوي فروعها ليتم مخاطبة وزير الداخلية الليبي بما تحتاجه الإدارة من معروضات تلك الشركات وخاصة انها تعمل بضمان الدولة الإيطالية.

كما ابلغ القنصل، العقيد هويدي بتاريخ افتتاح القنصلية الإيطالية بمدينة بنغازي و منح التأشيرات بأنواعها المختلفة للمواطنين الليبية و كذلك تأشيرة “الشنغن” .

و في ختام الزيارة بارك القنصل الإيطالي لمدير و أعضاء ومنتسبي الإدارة العامة للبحث الجنائي علي استلامهم و مباشرة العمل من المقر الجديد بشكلة المتطور بمنطقة الهواري و الذي يحوي بنية تحتية إلكترونية تساهم في رفع الأداء الأمني لمنتسبي الإدارة العامة للبحث الجنائي الذي شهد القنصل الإيطالي علي أدائهم الممتاز وجهدهم الكبير كونه متتبع ومطلع علي مجريات الأمور الامنيه في مدينة بنغازي.