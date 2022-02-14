الدبيبة يخصص 2 ونصف مليار دينار للبلديات – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين تخصيص 2 ونصف مليار دينار للبلديات بموجب مقترح من وزير الحكم المحلي.

وحث الدبيبة في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لعام 2022، بمقر الديوان بالعاصمة طرابلس. كافة الوزارات بالاستمرار في تنفيذ برامجها لخدمة المواطنين.

وأضاف رئيس الحكومة :”نحرص على تقديم الخدمات بشكل متساوي لكافة المدن. ونرسخ حيادية مؤسسات الدولة والنأي بها عن المناكفات السياسية”.

وتابع الدبيبة :”سنكشف للمواطنين كافة مصروفات الحكومة لتحقيق الشفافية”.

وذكر رئيس الحكومة :”كلفنا وزيرة العدل بتشكيل فريق قانون مستقل لصياغة قانون الانتخابات”.