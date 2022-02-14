التكبالي: الاعترافات بحكومة باشاغا ستتوالى قريبا

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن الاعترافات بالحكومة المنبثقة عن البرلمان ومجلس الدولة ستتوالى قريبا.

واضاف التبالي في تغريدة عبر جسابه على “تويتر”: ”ولا عزاء لمن اعتمد على المال المسروق لتطويع البسطاء”.

وتابع: ”قضي الأمر، ومرحلة جديدة قادمة. نرجو أن تكون لخير الشعب المظلوم”.

وخاطب التكبالي رئيس الحكومة بالقول :”يا سيد الدبيبة قرار منحك الثقة مقرون بيوم 24/12/2021 كنهاية له”.

ويواصل: ”الأمر قد دان لباشاغا، فاحفظ العهد، واحقن الدماء، واذهب لحال سبيلك لندخل عهدا عسى أن يكون أفضل”.

وكان مجلس النواب كلف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلال 15 يوما تتولى الإعداد لانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة.