صنع الله خلال تسليمه حافلات لـ3 أندية: نريد فقط تدفق النفط

شارك رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في تسليم ثلاث حافلات إلى ثلاثة أندية رياضية هي: «الصقور» و«الأفريقي» و«الصداقة» الرياضي، اليوم الإثنين.

وقال صنع الله، على هامش عملية التسليم، «ما نريده هو تدفق النفط والكلمة الطيبة فقط، وكذلك الحفاظ على المال، لأنه واجب، فهذه أموال عامة تخص جميع الشعب الليبي، والقرش الحلال تستحقه هذه البلاد وجميع البلديات، أما القرش الحرام الذي يسرقه المجرمون فلا يستفيد من أحد».

وأشار إلى أن العام 2022 سيكون للرياضة والشباب، مضيفًا:« هناك خطط لدعم باقي النوادي في مناطق أخرى، وهناك تعاون مع شركة «إيني» الإيطالية لدعم الأندية من حيث الملابس وجميع الاحتجاجات، على أن يشمل ذلك الجميع».