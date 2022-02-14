وصول جثة مهاجر غير شرعي بنغالي توفي خلال رحلته من ليبيا لإيطاليا إلى بلاده

ليبيا – كشف تقرير ميداني عن وصول جثة ثالث مهاجر غير شرعي من بنغلاديش من أصل 7 قضوا في البحر الأبيض المتوسط خلال محاولتهم الوصول لإيطاليا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “ديلي ستار” البنغالية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى مقتل هؤلاء الـ7 بسبب انخفاض حرارة الجسم، فيما تم تسليم جثث الـ3 الواصلين وآخرهم “كامرول هان بابي” البالغ من العمر 21 عامًا إلى أسرهم.

ونقل التقرير عن “فخر العلم” مساعد مدير مكتب رعاية المغتربين في مطار “حضرة شاه جلال” الدولي بالعاصمة دكا قوله: إن الجثة وصلت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية. فيما قال والده “أبول بشار”: إنه في البداية كان مترددًا في إرسال ابنه إلى الخارج بهذه الطريقة غير القانونية والخطيرة.

وبحسب التقرير أكد الوالد أن مهربًا محليًا قام بغسل دماغ ولده وجعله يسافر إلى الخارج، رغم أنه كان يكسب جيدًا في البلاد من خلال إدارة محل بقالة، ما مثل خسارة كبيرة لأسرته لا يمكن تعويضها. مبينًا أنه بدأ رحلته من بنغلاديش في الـ11 من نوفمبر الماضي التي انتهت بالوصول إلى ليبيا.

وأضاف الوالد أن المهربين البنغال والليبيين احتجزوه رهينة لمدة شهرين قبل أن يتم وضعه على متن قارب هجرة غير شرعية.

ترجمة المرصد – خاص

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