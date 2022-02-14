روسيا تبدي دعمها للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا

أبدت روسيا ارتياحها لقرار البرلمان وتزكية مجلس الدولة بشأن ترشيح فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة، ورأت، في هذا الصدد، وجوب احترام هذا الخيار من قبل المشرعين الليبيين، وألا تؤدي التناقضات القائمة بين الليبيين إلى “صراع خطير”، ليتم حلها عبر المحادثات والتوصل إلى “حلول وسط”.

وأكدت موسكو موقفها على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي عبرت عن تطلعات روسيا في أن تكون “الحكومة الليبية الجديدة”، بقيادة فتحي باشاغا؛ قادرة على توحيد المجتمع الليبي، بما يساعد على التعامل بنجاح مع المهام الصعبة للفترة الانتقالية ، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء انتخابات وطنية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب قد انتخب في العاشر من فبراير الجاري فتحي باشاغا ليصبح رئيسًا للحكومة بأغلبية الأصوات وقد رحبت جهات دولية ومحلية عدة بهذه الخطوة مع تحفظ أطراف محلية عدة، في مقدمتها حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض التنحي وتسليم السلطة.

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