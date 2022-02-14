قوات “فاغنر” تنسحب من “سرت” وسط مخاوف من نشوب نزاع جديد في ليبيا

وصلت في يوم السبت الماضي، إلى العاصمة الليبية طرابلس فرق عسكرية قادمة من مدينة مصراتة، و مجهزة بالعدة و العتاد العسكري و جاهزة للاشتباك دفاعا عن رئيس حكومة الوحدة الذي انتهت صلاحياته، عبد الحميد الدبيبة الذي تفاجأ بأن البرلمان أطاح به من أجل عيون فتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق، و رفض عبد الحميد الدبيبة تحركات البرلمان الليبي، واصفاً إياها بغير الدستورية و أقسم بأنه لن يسلم السلطة إلى وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا و لن يسلمها إلا لحكومة منتخبة.

و اربكت أنباء وصول الفرق العسكرية إلى طرابلس المشهد الليبي و جعلت ليبيا فوق صفيح ساخن، إذ تزامن وصول الفرق العسكرية مع حدوث اشتباكات بين الفصائل المسلحة التي تدعم الفرقاء السياسيين في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد.

و في ذات الاثناء حملت عناوين الأخبار أنباء عن إنسحاب قوات فاغنر الروسية التمركزة في مدينة سرت، فبحسب شهود عيان أخلت قوات فاغنر أماكنها من معسكرات الشرق الليبي تاركة مدينة سرت التي تعتبر أهم معاقل الجيش الوطني الليبي كما تعتبر إحدى أهم المدن التي تجري فيها مباحثات السلم و توحيد المؤسسة العسكرية من خلال لجنة 5+5.

و تداولت وسائل الإعلام العالمية أنباء عن نية الروس بسحب جميع عناصر الشركة الأمنية الخاصة من كامل أرجاء الشرق الليبي الأمر الذي جعل الخبراء و المحللين السياسيين يبدون مخاوفهم بأن هذه الخطوة حال تحققها فإنها سوف تلقى بظلالها على الوضع الأمني في ليبيا بأكملها.

فقد إعتمد الجيش الوطني الليبي على فاغنر فيما مضى كحلفاء و قام مقاتلي الشركة الروسية الخاصة بدورهم بتأمين حقول و موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي، كما ساهموا بتحييد العديد من الهجمات الإرهابية التي كانت تستهدف العمق الليبي و نهب ثرواته، و بحسب البعض فإن فاغنر لعبت دور “رمانة الميزان” في حفظ توازنات القوى بين المعسكرين المتصارعين في ليبيا و هذا ما جنب الجيش الوطني الليبي من الدخول في أي معارك للسيطرة على حقول النفط الخاضعة لمناطق نفوذه التي لم تشهد أي حملات عسكرية أو عمليات مفاجئة طوال الفترات السابقة.

و بالتالي فقد كان المشير خليفة حفتر دائماً ما يلعب بورقة النفط لتحقيق التفوق على معسكر غرب ليبيا المدعوم تركيًا، و كانت مهمة تأمين الحقول النفطية التي يسيطر عليها تقع على عاتق قوات فاغنر الروسية التي نجحت في منع ميليشيات الغرب الليبي من العبث بمقدرات الشعب الليبي النفطية.

لم تعرف ليبيا خلال العشرية الأخيرة طعم الأمن في البلاد، و اتفاق السلام بين الفرقاء اللبيين على هشاشته بات مهددا الآن، فقد تنجر البلاد إلى دائرة الحرب من جديد بين المعسكر الذي تسيطر عليه ميليشيات الإخوان المسلمين وداعميها الأتراك ضد معسكر حفتر و الجيش الوطني الليبي الذي من المؤكد أنه سوف يفتقد لجهود الدعم الروسي من قبل مقاتلي فاغنر و بحسب الخبراء ربما يخل إنسحابهم من مدينة سرت بميزان القوات الموجودة على الأرض على طول خطوط التماس “سرت – الجفرة” مما يعطي تفوقا نسبياً إلى ميليشيات الدبيبة و يضعف موقف خليفة حفتر.