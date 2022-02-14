«البدري» يناقش مع رئيس المجلس القضائي بالأردن تبادل الخبرات

التقى السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد ظهر اليوم الإثنين، محمد الغزو رئيس محكمة التمييز – رئيس المجلس القضائي بالمملكة الأردنية الهاشمية .

وشارك في اللقاء محمد العبابنة رئيس المحكمة الإدارية العليا في الأردن، وتناول اللقاء تعزيز العلاقات في المجال القضائي، من حيث تبادل الخبرات العلمية و العملية.

كما تطرق الجانبان، إلى التعاون المشترك بين المؤسسات المختصة وإمكانية تطوير وتنمية العلاقات الثنائية والارتقاء فيما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.