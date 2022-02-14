وزارة الخارجية تؤكد أهمية تقديم الخدمات الإلكترونية للجاليات الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2022

أكد وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مراد حميمه على أهمية تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين بالخارج وتسهيل تقديم كافة الخدمات القنصلية للجاليات الليبية، وأهمية بناء قاعدة بيانات موحدة بين البعثات الليبية .

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الشؤون القنصلية مع مدير مكتب المعلومات والتوثيق بمقر وزارة الخارجية مع عدد من المهندسين العاملين به لاستعراض ما تم إنجازه بخصوص تفعيل المنظومات الالكترونية في كل من السفارة الليبية بالقاهرة، والقنصلية العامة في الإسكندرية بحضور نائب مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية ومدير إدارة الشؤون القنصلية ومدير مكتب التفتيش والرقابة .بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن التحول الرقمي يوفر التكلفة والجهد بشكل كبير ويسهم في تطوير الكفاءة التشغيلية وينظمها، كما أنه يعمل على تحسين الجودة وتبسيط إجراءات الخدمات المُقدّمة للمواطن ويوفر فرص لتقديم خدمات مبتكرة وإبداعية تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن .

وأضاف وكيل الوزارة أن التحوّل الرقمي يُسهّل التواصل الآني والتنسيق بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية العاملة بالخارج، وبعضها البعض، لضمان جودة البيانات وتوفير مصدر موثوق ومترابط من المعلومات، كما يساعد متخذي القرار في المؤسسات على مراقبة الأداء، وتحسين جودة الخدمات وتحديد الأهداف والاستراتيجيات .