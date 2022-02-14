لاستعراض التطورات والتوافق بين النواب والدولة..وليامز تلتقي المنفي

العنوان – طرابلس

استعرضت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي آخر التطورات في ليبيا.

وأشارت وليامز خلال اللقاء بحضورعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إلى التوافق الذي أبداه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التطورات السياسية الاخيرة.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام على حسابها الرسمي في تويتر:”أكدنا على أهمية الحفاظ على الهدوء”.

وتابعت :”راجعنا بالتفصيل جهود المجلس الرئاسي لتفعيل ملف المصالحة الوطنية، ولا سيما تشكيل لجان محددة وقرب الانتهاء من صياغة التشريعات اللازمة لعرضها على مجلس النواب”.

وأفادت وليامز :”عرضتُ استمرار دعم الأمم المتحدة لهذا المشروع الوطني الحيوي”.