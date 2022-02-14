أبو الغيط: التوافق السياسي يعتبر الضمانة الحقيقة للحفاظ على استقرار ليبيا

ليبيا – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على ضرورة قيام جميع الأطراف بالعمل من أجل التوصل الى توافق سياسي على المرحلة المقبلة والذي يعتبر الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

أبو الغيط حسبما نقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، شدد على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة، مطالبًا المجتمع الدولي بدعم كل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الارادة الحرة لليبيين.

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