الجامعة العربية: نؤيد الخطوات السياسية التوافقية في ليبيا

اعتبر مستشار الشؤون العسكرية للأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود خليفة، أن الوضع في ليبيا مقبول طالما يعتمد على سياسة التوافق، بعيدا عن الصراع؛ وذلك تعليقا على تعيين رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا.

وقال خليفة في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “ما يحدث في الشقيقة ليبيا، مقبول طالما كانت خطوات سياسية توافقية، فسنؤيدها بنسبة 100 بالمئة. حتى لو كانت خطوات بطيئة، ولكنها بتوافق ليبي وبمصالحة بين أطياف الشعب الليبي، والجهات السياسية هناك”.

وأضاف، معلقا على التطورات الأخيرة في ليبيا: “طالما كانت تتبع مسارا سلميا، بعيدا عن الدماء والأسلحة في الصراع؛ فهو مسار محترم وطريق إيجابي”.

وتابع المستشار: “تغيير الحكومات أمر يحدث في جميع دول العالم؛ وسيبقى حل جميع الدول، التي تعاني من نزاعات وعدم استقرار، في يد الشعوب”.

وأردف: “الشعوب هي التي تمتلك مقاليد استقرارها.. حتى وإن صدر من المؤسسات والمنظمات السياسية والدولية أي قرارات بشأنها”.