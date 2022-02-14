دي مايو لـ«نظيره القطري»: نراقب الوضع السياسي الداخلي في ليبيا عن كثب

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن إيطاليا وقطر تواصلان مراقبة الوضع السياسي الليبي الداخلي عن كثب، وذلك على خلفية التطورات التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة.

ودعا دي مايو، خلال المؤتمر الصحفي المشترك بوزارة الخارجية الإيطالية مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي بين إيطاليا وقطر، الفاعلين الليبيين إلى التعامل بأقصى قدر من الشفافية والنزاهة والشمولية من أجل مصلحة الوطن ووحدته واستقراره.

وأشار دي مايو، إلى أنه خلال جلسة الحوار الاستراتيجي أتيحت الفرصة لمناقشة الوضع في ليبيا، مع التوافق على أهمية الحفاظ على وحدة نوايا الدول الأكثر التزامًا بتحقيق الاستقرار في ليبيا لدعم عملية سياسية يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة والتي تسمح بتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي بإجراء الانتخابات.

من ناحية أخرى، قال دي مايو إن قطر شريك استراتيجي في مجال الطاقة كما يمكن الاعتماد عليها في أوروبا وإيطاليا، وفقاً لموقع “ديكود 39” الإيطالي.

وأوضح دي مايو، أن قطر “تؤكد نفسها كوجهة مهمة لسوق “صنع في إيطاليا” ودولة لها أهمية كبيرة للشركات الإيطالية في القطاع الاستراتيجي والطاقة والبنية التحتية.

وتابع دي مايو “أرادنا إطلاق الحوار الاستراتيجي كدليل على الرغبة في تكثيف الحوار والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة”.