المستشارة الأممية والرئاسي يؤكدان أهمية الحفاظ على الهدوء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2022

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي على أهمية الحفاظ على الهدوء.

وبينت المستشارة الأممية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن المنفي واللافي استقبلاها لاستعراض آخر التطورات في ليبيا مضيفة أخذنا علماً بروح التوافق التي أبداها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التطورات السياسية الاخيرة.

وتابعت وليامز راجعنا بالتفصيل جهود المجلس الرئاسي لتفعيل ملف المصالحة الوطنية، ولا سيما تشكيل لجان محددة وقرب الانتهاء من صياغة التشريعات اللازمة لعرضها على مجلس النواب مؤكدة أنها عرضتُ استمرار دعم الأمم المتحدة لهذا المشروع الوطني الحيوي.