حكومة «الوحدة»: تخصيص 2.5 مليار دينار لتوزيعها على البلديات

أعلن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الإثنين تخصيص 2 مليار و500 مليون دينار لوزارة الحكم المحلي لتوزيعها على البلديات.

وتقرر تشكيل لجنة تتولى توزيع هذه المخصصات وفق معايير وضوابط تحددها وزارة الحكم المحلي، حسبما أعلنت منصة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

وصباح اليوم، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح توزيع المخصصات ومتابعة البرامج في المناطق الجنوبية والشرقية والغربية. وأضاف: «هذه المخصصات ليست لشراء السيارات وتسديد الديون وإنما لاستكمال خطة التنمية المحلية فقط».

كما شدد على ضرورة «ترسيخ حيادية مؤسسات الدولة الخدمية، والنأي بها عن الصراع السياسي، وأن تقدم الدولة خدماتها بشكل عادل ومتساوٍ لكل مناطق ليبيا دون أي تمييز أو تصنيف».