روسيا: نأمل من أن تتمكن حكومة باشاآغا من توحيد اللليبيين وإعداد البلاد لإجراء الانتخابات

ليبيا – أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تأمل في أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من توحيد الليبيين وإعداد البلاد لإجراء انتخابات وطنية.

زاخاروفا وفي بيان لها نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الإثنين، قالت: “نرى أن هذا اختيار البرلمانيين الليبيين والذي يجب أن يُحترم، والأهم ألا تؤدي الخلافات القائمة بين الليبيين إلى صراع، بل أن يتم حلها من خلال المفاوضات والتسويات”.

وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن تتمكن الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاآغا من توحيد المجتمع الليبي، الأمر الذي سيسمح بالتعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية.

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