وزارة العمل تبحث إنشاء مراكز للتدريب في ليبيا

تابع وزير العمل والتأهيل علي العابد مع مدير إدارة المشروعات عبد المنعم كريم؛ خطة إنشاء مراكز للتدريب في مختلف المناطق الليبية.

سيتم إنشاء المراكز في كلٍّ من غات ودرنة وغدامس وزوارة وسبها وطمينة وسرت والزاوية وطرابلس، ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة.

واطلع العابد على سير العمل في المواقع التي بدأت فيها المشروعات، مؤكدًا على ضرورة إتمامها في الوقت المحدد.

وأشار إلى وجود آلية متابعة وتقييم مستمرة تقوم بها الإدارات واللجان المختصة.

واختتم الاجتماع بعرض مرئي يتضمن النموذج الخاص بمراكز التدريب.

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