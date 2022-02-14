ليبيا الان

وزارة العمل تبحث إنشاء مراكز للتدريب في ليبيا

تم النشر منذُ 30 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تابع وزير العمل والتأهيل علي العابد مع مدير إدارة المشروعات عبد المنعم كريم؛ خطة إنشاء مراكز للتدريب في مختلف المناطق الليبية.

سيتم إنشاء المراكز في كلٍّ من غات ودرنة وغدامس وزوارة وسبها وطمينة وسرت والزاوية وطرابلس، ضمن خطة عودة الحياة التي أطلقتها حكومة الوحدة.

واطلع العابد على سير العمل في المواقع التي بدأت فيها المشروعات، مؤكدًا على ضرورة إتمامها في الوقت المحدد.

وأشار إلى وجود آلية متابعة وتقييم مستمرة تقوم بها الإدارات واللجان المختصة.

واختتم الاجتماع بعرض مرئي يتضمن النموذج الخاص بمراكز التدريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك