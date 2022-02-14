الفريق الصوصاع: اللجنة العسكرية (5+5) تراهن على قيام باشاغا بخطوة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وسحب سلاح المليشيات

قال عضو اللجنة العسكرية “5+5” والمدعي العام العسكري، الفريق فرج الصوصاع إن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية لم تقم بأي خطوات من أجل توحيد المؤسسة العسكرية.

وأضاف الفريق الصوصاع في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن اللجنة العسكرية لا دخل لها بالأزمة السياسية الحالية بين حكومة الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف.

وتابع أن اللجنة تعمل وفق المهام المحددة طبقا لمخرجات مؤتمر برلين، وهي خروج المرتزقة وسحب سلاح المليشيات، وأن اللجنة لا تتدخل في المشهد السياسي.

وأوضح الفريق الصوصاع أن اللجنة خاطبت المجلس الرئاسي والحكومة في وقت سابق بضرورة تفكيك سلاح المليشيات، إلا أن الحكومة الحالية لم تتخذ أي خطوة بشأن هذا الأمر، وبدون تفكيك سلاح المليشيات لا يمكن إجراء انتخابات ولا استقرار في العاصمة طرابلس.

وفيما يتعلق بموقف حكومة الدبيبة من مطالب اللجنة العسكرية بوضع خطة لسحب سلاح المجموعات العسكرية غير النظامية أوضح الفريق الصوصاع: “الحكومة لم تتخذ أي خطوة إيجابية بشأن خطة تفكيك سلاح المليشيات، بل أنها واقعة تحت سيطرة المليشيات”.