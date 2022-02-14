العبيدي: على ثورة فبراير أن تمارس صلاحيتها في اقتلاع وتثبيت من تشاء

قال القيادي الإخواني سعد العبيدي، إنه يجب على ثورة فبراير أن تمارس سلطاتها وصلاحيتها في اقتلاع من تشاء وتثبيت من تشاء فالقوم لا يستمعون إلا للقوة ( السياسية والاجتماعية ) يعني الضغط الشعبي” وفق قوله.

تابع العبيدي على حسابه بفيسبوك: ” أكبر خطأ نقع فيه هذه الايام تحديداً، وهو حصر الصراع السياسي ومطالبتنا في تغيير الحكومة، لا يا سادة الأمر ليس كذلك، الأمر هو إسقاط برلمان استباح دماء الليبيين وأيد بكل قوة قتل الليبين وخراب بلادهم (غزو العاصمة ) وانتهاك سيادة ليبيا” وفق قوله.

وتابع قائلاً: “بعض أعضاء هذا البرلمان حرضوا على قتل الليبيين وطالبوا بتفجيرهم وتفخيخ سياراتهم، بل وصل بهم الأمر إلى حد الفجور أن غيبوا بعض أعضائهم ( الى الآن لا يعرف مصيرهم ) حينما صدعوا وقالوا الحقيقة” على حد زعمه.