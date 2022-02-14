شركة الكهرباء: تركيب محطة جاهزة جديدة بدائرة توزيع حي الأندلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تركيب وشحن محطة جاهزة جديدة في منطقة قرية صالح خلف مدرسة القدس بدائرة توزيع حي الأندلس.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الأعمال شملت تنفيذ وصلة ضغط عالي حجم 240 وكذلك تنفيذ كابل ضغط عالي مسافة 20 متراً، كما تم تنفيذ عدد (2) رؤوس كوابل.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن تركيب وشحن المحطة يأتي في إطار معالجة الاختناقات وزيادة الأحمال بالمنطقة.