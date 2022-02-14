وزارة العمل تقترب من إنشاء مدن عمالية

استعرض اجتماع لوزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، الشكل النهائي لنماذج المدن العمالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للعام الجاري للجنة مبادرة المدن العمالية برئاسة عادل العقبي، حيث جرت مناقشة كل ما يتعلق بأعمال واختصاصات اللجنة، وفق قرار إنشائها.

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وتعرف المجتمعون على الشكل النهائي لنماذج المدن العمالية من قبل مدير إدارة المشروعات بالوزارة عبدالمنعم اكريم، حيث سيتم البدء في هذه التجربة التي تعتبر الأولى من نوعها في قطاع العمل.

وقالت الوزارة إن هذه المدن ستسهم في حصر وتنظيم العمالة الأجنبية، وفق التشريعات والقوانين المعمول بها بقانون العمل رقم 12 لسنة 2010، ولوائحه التنفيذية.

وفي 16 ديسمبر 2021، التقى وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي عبدالرحمن عبدالمنان، في مدينة دبي؛ إذ جرت مناقشة الاستفادة من تجربة الإمارات في تنظيم سوق العمل والعمالة الأجنبية.

ووقتها جرت مناقشة سياسات التوظيف وتوزيع القوى العاملة، والاستفادة من التجربة الإماراتية الحديثة في هذا المجال، خصوصًا آليات تنظيم العمال بما فيها ضمان حقوقهم فيما يتعلق بالأجور والصحة والسلامة المهنية وتأسيس المدن العمالية.

لجنة مبادرة المدن العمالية تعقد اجتماعها الثاني لسنة 2022 (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)

لجنة مبادرة المدن العمالية تعقد اجتماعها الثاني لسنة 2022 (صفحة وزارة العمل على فيسبوك)