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الأمم المتحدة تدين الاعتداء على مراسلة 218 في بنغازي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – بنغازي

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاعتداء على مراسلة قناة 218، مبروكة المسماري، في بنغازي أثناء قيامها بعملها.

وأضافت البعثو أنه ورد أنها تعرضت للاعتداء الجسدي واللفظي على يد مجموعة من الأشخاص وحُطمت آلة التصوير خاصتها أثناء الحادث.

وشددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على ضرورة إجراء تحقيقات شاملة في مثل هذه الاعتداءات وتقديم الجناة إلى العدالة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى حماية جميع الصحفيين والإعلاميين في جميع أنحاء ليبيا كي يتمكنوا من أداء واجبه م دون خوف.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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