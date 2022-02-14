المنفي يستقبل غريمالدي لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، سفير إيطاليا لدى ليبيا، “جوزيبي بوتشينو غريمالدي”، لبحث آخر الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، ودعم المسار السياسي.

واستعرض الاجتماع جهود المجلس الرئاسي في تعزيز حالة الاستقرار بليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية.

وهنأ رئيس المجلس الرئاسي، السفير الإيطالي، بمناسبة إعادة انتخاب “سيرجيو ماتاريلا” رئيساً لإيطاليا لولاية جديدة.

وأكد المنفي على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والاستفادة من الزخم الشعبي للانتخابات المقبلة. تلبيةً لمطالب الليبيين في ممارسة حقهم. مشيراً إلى أن المجلس يعمل مع كل الأطراف، من أجل تقريب وجهات النظر لإنجاح هذه المرحلة.

ومن جهته عبر السفير الإيطالي، على دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار السياسي في ليبيا. وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً على ضرورة المحافظة على ما حققه المجلس الرئاسي. من توحيد للمؤسسات، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي. مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات التاريخية، التي تربط بين ليبيا وإيطاليا.

وفي سياق متصل استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس الوزراء الفلسطيني. د. محمد إبراهيم محمد اشتية، ووزيرا الخارجية والعمل، والوفد المرافق له.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وعاصمتها القدس، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الليبية – الفلسطينية، وموقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية. بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.