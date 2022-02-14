مساعدات أمريكية لصيانة الطرق المتهالكة في 19 بلدية

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت ما يقارب 50,000 كيلوغرام من خليط الأسفلت إلى 19 بلدية، لإصلاح الطرق باستخدام المزيج البارد.

وأوضحت السفارة أن المساعدات التنموية التي تقدمها الوكالة تأتي في إطار مشروع تقارب الذي أطلقته الوكالة بالتعاون مع البلديات، مشيرة إلى إجراء تدريبات عملية للفنيين في البلديات حول كيفية إصلاح الحفر والشقوق في الطريق، فضلاً عن توفير المُعَدَّات اللازمة للقيام بهذه الإصلاحات.

وأشارت السفارة الأمريكية أن هذه المساعدات ستمكّن البلديات من إنجاز إصلاحات، وصيانة أكثر فعالية للطرق البلدية.

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