وزير الداخلية يجتمع مع القائم بالأعمال السفارة المجرية لدى ليبيا

طرابلس 14 فبراير 2022 (وال)- اجتمع وزير الداخلية خالد مازن مع القائم بالأعمال السفارة المجرية لدى ليبيا غابرييل باب، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء بالوزارة.

وتناول الاجتماع مناقشة آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الصديقين، وبرامج التدريب وتأهيل الكوادر الأمنية لمنتسبي الوزارة في مجال كشف تزوير وتزييف الوثائق والمستندات الرسمية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا الأمنية التي تهم الجانبين. (وال)

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