الدبيبة يوقع عدد من مذكرات التفاهم مع نظيره الفلسطيني – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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وقع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأثنين مع نظيره الفسلطيني محمد اشتية عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وبحسب المكتب الإعلامي للدبيبة جرت ظهر اليوم مباحثات ثنائية بناءة جمعت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. ونظيره الفلسطيني محمد اشتية، حيث توجت هذه المباحثات بالتوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين.

واوضح أنه تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، وأخرى في مجال الاستخدام الوظيفي. بالإضافة لمذكرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني ومجالات اخرى. هذه المذكرات أكدت على ما يجمع ليبيا وفلسطين من علاقات استراتيجية في كافة الصعد.

واعرب الدبيبة عن امله برؤية فلسطين دولة حرة مستقلة، كما أكد التزام ليبيا بدعم اشقائها الفلسطنيين. والدفاع عن قضيتهم وحقهم في العيش الكريم في جميع المحافل الدولية.

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد إبراهيم محمد اشتية، ووزيرا الخارجية والعمل، والوفد المرافق له.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وعاصمتها القدس، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الليبية – الفلسطينية، وموقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية. بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل كان قد التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس السبت، على هامش أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، رئيس الوفد الفلسطيني لقمة الاتحاد الإفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين، بالعاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”.