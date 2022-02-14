الجهاني: وليامز تحاول خلط الأوراق بزياراتها المكوكية

قال عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، اليوم الاثنين، إن “لقاء المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم ‏المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، بعبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء ‏الجديد المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، يأتي لمنح الثقة للحكومة الجديدة وأن يتم تسليم ‏السلطة بطريقة سلمية”. ‎

الجهاني، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف أن “المستشارة الأممية، تحاول خلط الأوراق بزياراتها المكوكية”، مؤكدا أن “المطلوب منها هو متابعة ومساعدة الليبيين من خلال المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن طريق برامج وخطط معينة”.

وتابع: “خلال السنوات الماضية لم ير الليبيون من المجتمع الدولي إلا المزيد من التأزيم للمشكلة الليبية وخلق الكثير من الفوضى”.

وأوضح الجهاني أن “ما صدر عن حكومة الدبيبة من تصريحات بشأن تسليم السلطة لحكومة منتخبة هو “غير عقلاني”، لأنه “يجب أن يسلم السلطة بكل سلاسة وفق خارطة الطريق”، متوقعا أن “هذا ما سوف سيحدث”.