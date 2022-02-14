السفير الأمريكي: ناقشتُ مع “تكتل فزان النيابي” إصلاح القوانين الانتخابية

التقى السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند أعضاء تكتل فزان النيابي مهدي مسعود الأعور وأبو صلاح شلبي ومصباح دومة في تونس يوم 12 فبراير، وقال: “لقد أطلعوني على رؤيتهم لدور فزان في مستقبل ليبيا وضرورة أن تجري ليبيا الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي”.

أضاف السفير في بيان: “ناقشنا مقترحات مهمة لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها، واتفقنا على أّنّ إجراء الانتخابات في الوقت المناسب يمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة. وبينما تتخذ المؤسسات الليبية قرارات بشأن المستقبل القريب لقيادة البلاد”.

واختتم قائلًا: “،نواصل حث جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة”.