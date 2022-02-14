هذا ما قاله تكتل فزان النيابي بشأن لقائه مع السفير الأمريكي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2022

أعلن أعضاء تكتل فزان النيابي أن وفدا منهم التقى السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في العاصمة التونسية وتبادلوا معه وجهات النظر ورؤية التكتل حول العملية السياسية في ليبيا.

وأكد التكتل في بيان له حرصه على مواصلة التشاور والتواصل مع كل القوى الداعمة للأمن والاستقرار في ليبيا.

وشدد السفير على الدور الإيجابي لتكتل نواب فزان داخل البرلمان ومساهمته الفعالة في كل المبادرات الوطنية الإيجابية.

من جانبها أكدت السفارة الأمريكية أن السفير حث جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وأطلع أعضاء تكتل فزان النيابي السفير الأمريكي على رؤيتهم لدور فزان في مستقبل ليبيا وضرورة أن تجري ليبيا الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مقترحات مهمة لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها، والاتفاق على أّنّ إجراء الانتخابات في الوقت المناسب يمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة.