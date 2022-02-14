وكالة الأنباء الليبية تُدين الاعتداء على الصحفية ( مبروكة المسماري ) في بنغازي

طرابلس 14 فبراير 2021 م ( وال ) – تدين وكالة الأنباء الليبية الاعتداء اللفظي والجسدي الذي تعرضت له الصحفية ” مبروكة المسماري ” التي تعمل مراسلة لقناة ( 218 ) التلفزيونية الليبية في مدينة بنغازي يوم السبت الماضي، وتعتبره تصرفا منافيا لمبادئ حرية الصحافة والإعلام والتعبير، ومبادئ حقوق الإنسان التي تعد من الحريات الأساسية في أي مجتمع ديمقراطي.

وتؤكد ( وال ) أن الاعتراض على ما يكتبه أي صحفي، أو الخلاف مع السياسة التحريرية لأي وسيلة إعلامية لا يعطى مبررا للاعتداء على صحافييها، أو تقييد عملهم ، وانما التعامل وفق الإجراءات القانونية المحلية والدولية واللجوء للقضاء للفصل في هذا الخلاف أو الاعتراض، وإلا اعتبر من الأعمال غير المقبولة التي تصنف في إطار القمع وتكميم الأفواه ومصادرة لحرية الرأي والتعبير.

وتطالب الوكالة الجهات الأمنية في بنغازي بالتحقيق في واقعة الاعتداء على الصحفية المسماري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لمعاقبة الجناة، والعمل على حماية الصحفيين وإتاحة مناخ ملائم لهم لمزاولة مهنتهم بحرية تامة.

وفي هذا الصدد تجدد وكالة الأنباء الليبية الدعوة للصحفيين الليبيين بمختلف المناطق؛ إلى العمل على تأسيس نقابة مهنية لهم مستقلة وديمقراطية تحميهم وتدافع عن قضاياهم وتناضل من أجل حقوقهم المادية والمعنوية. (وال)

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